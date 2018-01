Nicht nur Wintersportler klagen in diesen Tagen über das Wetter. Auch die Biker beim diesjährigen Wintertreffen auf Schloss Augustusburg sind nicht so recht zufrieden. Eigentlich komisch, aber Martin Zimmermann hat die Erklärung: "Zu einem Wintertreffen gehört natürlich Schnee. Und der fehlt dieses Jahr."

Der junge Mann aus Markneukirchen ist mit seinem Kumpel Timm nicht das erste Mal beim Wintertreffen. Aber ausgerechnet bei ihrer ganz speziellen Premiere fehlt das so wichtige Weiß. "Wir sind bisher immer mit dem Moped gekommen. Jetzt haben wir extra die Motorradfleppen gemacht und sind das erste Mal richtige 'Biker'", lacht Kumpel Timm Körner. Jetzt sind sie also da: Mit Motorrad - aber ohne Winter.

Die beiden Vogtländer sind schon am Freitag angereist, um sich einen guten Zeltstandort am Schloss Augustusburg zu suchen. Denn der Andrang ist groß und rund um das historische Gemäuer stehen bereits viele Zelte. Davor sitzen zum Teil abenteuerlich kostümierte Motorradfans um Lagerfeuer und fachsimpeln über ihr Lieblingsthema.

Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Viele von ihnen haben große Entfernungen zurückgelegt, um hier beim Wintertreffen dabei sein zu können. Wie "Joghurt" aus England. Der Mittfünfziger aus der Nähe von London ist mit seiner Suzuki das erste Mal dabei. Zusammen mit seinem Kumpel hat er am Mittwochabend die Fähre bestiegen, um am Freitagmorgen in Augustusburg anzukommen. Dem Neuling gefällt die Stimmung hier. Dass es nicht geschneit hat, findet er ok. So waren die reichlich 1.000 Kilometer im Motorradsattel sehr "comfortable".