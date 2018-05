Wer fehlt in der Statistik? In der Arbeitsmarktstatistik werden nicht alle Arbeitslosen berücksichtigt. Nicht ausgewiesen sind unter anderem:



- Arbeitslose, die älter als 58 Jahre sind

- Ein-Euro-Jobber

- geförderte Arbeitsverhältnisse

- Arbeitslose in Weiterbildungs- und Eingliederungsmaßnahmen

- krankgeschriebene Arbeitslose