Der positive Trend auf dem sächsischen Arbeitsmarkt hat sich auch in diesem Jahr fortgesetzt. Die Zahl der Arbeitslosen ist erneut deutlich gesunken. Nach Angaben der Bundesarbeitsagentur waren Ende November etwa 127.000 Frauen und Männer in Sachsen als arbeitslos registriert. Das ist gegenüber dem Januar ein Rückgang um fast 35.000. Aktuell liegt die Arbeitslosenquote bei 6,1 Prozent.

Reinhilde Willems, Geschäftsführerin der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit, sieht darin einen anhaltenden Trend. "Wir nehmen eine kontinuierliche Verbesserung am Arbeitsmarkt war. Was besonders auffällt, ist die Kontinuität der Entwicklung. Wir gehen auch davon aus, dass dieser Trend sich so fortsetzen wird." Neben der guten Wirtschaftslage sieht Willems auch demographische Gründe für den kontinuierlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit. "Die Zahl der Menschen, die erwerbstätig sind und sein können, sinkt in Sachsen. Das wirkt sich natürlich auch auf die Zahlen der arbeitslos gemeldeten Menschen aus."

Branchenübergreifende Nachfrage nach Fachkräften hält an

In den Bereichen Metall, Lager und Logistik, aber auch im Gesundheitswesen werden derzeit Fachkräfte gesucht. Bildrechte: IMAGO In der Statistik sind am Jahresende fast 38.000 offene Stellen erfasst. Laut Willems werden Fachkräfte in allen Bereichen gesucht. "Wir haben in Sachsen einen Mix aus verschiedensten Branchen. Wir beobachten schon seit längerer Zeit, dass die Nachfrage sich durchgängig über alle Bereiche zieht. Die größten Nachfragen bestehen aber in den Bereichen Metall, Lager und Logistik, aber auch in den Bereichen des Gesundheitswesens." Positive Vorzeichen sieht sie auch für das kommende Jahr. "Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen nimmt zu." Aber es dauere immer länger, bis man die Stellen besetzen könne.

Nicht in der Statistik erfasst sind Arbeitslose, die



- älter als 58 Jahre sind,

- einen Ein-Euro-Job haben,

- ein gefördertes Arbeitsverhältnis haben,

- im Bundesprogramm Soziale Teilnahme am Arbeitsmark sind,

- eine berufliche Weiterbildung absolvieren,

- an Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung teilnehmen,

- Beschäftigungszuschuss für schwer vermittelbare Arbeitslose erhalten,

- krankgeschrieben sind.

Vermittlung von geflüchteten Menschen braucht Zeit

Eine große Herausforderung stellt nach Angaben der Bundesarbeitsagentur die Vermittlung geflüchteter Menschen in den Arbeitsmarkt dar. Derzeit sind 6.491 Menschen aus nichteuropäischen Asylherkunftsländern in Sachsen arbeitslos gemeldet. Damit ist jeder 20. Arbeitslose ein gemeldeter Asylbewerber.