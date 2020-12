Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 ist am Mittag ein Autofahrer gestorben. Der Mann war auf einen Lkw aufgefahren und sofort tot, teilte die Autobahnpolizei mit. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock, musste aber nicht stationär behandelt werden. Der Gesamtschaden an beiden beteiligten Unfallfahrzeugen beträgt laut Autobahnpolizei 40.000 Euro. Die Bergungsarbeiten sollen noch bis in die Abendstunden dauern.

Bereits am Nachmittag staute sich der Verkehr auf der A4 in Richtung Dresden kilometerlang - am frühen Nachmittag registrierte die Polizei bis zu zehn Kilometer Stau. Der löste sich allmählich auf. Zur Zeit wird der beschädigte Sattelauflieger geborgen und der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.