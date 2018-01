Beim Prozessauftakt um den Überfall auf einen Busfahrer in Chemnitz haben die drei Angeklagten die Tat eingeräumt. Die drei Männer gaben zu, am Ostersonntag vergangenen Jahres das Opfer geschlagen, getreten sowie dessen Tageseinnahmen und Wechselgeld gestohlen zu haben. Die Angeklagten im Alter zwischen 26 und 33 Jahren müssen sich vor dem Landgericht Chemnitz wegen gemeinschaftlicher schwerer räuberischer Erpressung und schwerer Körperverletzung verantworten. Als Motiv gab einer der Angeklagten die Drogensucht an.

Das Trio gab an, den Busfahrer an der Endhaltestelle aufgelauert zu haben. Durch die Schläge mit der Faust und einer Bierflasche auf den Kopf sowie die Tritte erlitt das Opfer zahlreiche Verletzungen. Neben Prellungen und Schürfwunden trug der Mann auch eine lange Schnittwunde an der Stirn davon. Die Beute betrug nach Angaben der Staatsanwaltschaft rund 150 Euro.



Die Chemnitzer Verkehrs AG hat nach dem Vorfall die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Im Herbst teilte das Unternehmen mit, neue Busse würde mit einer abgetrennten Fahrerkabine gekauft. Das ist allerdings nicht ganz neu. Schon in der DDR verfügten Ikarus-Busse einiger Baureihen über solche Kabinen. Eine komplette Umrüstung der bestehenden Busflotte schloss der Verkehrsbetrieb aber aus.



Quellen: MDR/lam/dpa