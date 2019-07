Chemnitz bleibt ohne Anbindung an den Fernverkehr. Die Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Leipzig wird erst in frühestens zehn Jahren elektrifiziert sein. Darüber informierte die Deutsche Bahn am Mittwoch. Er könne heute noch nicht sagen, wann der erste Spatenstich für den Ausbau erfolgen könne, erklärte Eckart Fricke, Konzernbevollmächtigter für die Region Südost am Mittwoch nach einer Bürgerversammlung in Chemnitz. "Über eines sollten wir uns sicher sein: Ein Zeitziel wird mit Sicherheit Ende der 2020er, Anfang der 2030er Jahre sein."