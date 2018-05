Mehr als 12.000 Besucher sind am Wochenende zum Ballonfest in Zwickau gekommen. Das teilte die Stadt am Montag mit. Als Besuchermagneten erwiesen sich demnach das abendliche Ballonglühen, das Luftballonweitfliegen und der Ballon am Kran. Seit Freitag hat die Stadt auch einen eigenen Ballon - er wurde auf den Namen "Zwickau" getauft und ging bereits auf seine erste Fahrt.