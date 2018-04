Die auf dem Kopf stehenden Bilder machten Georg Baselitz weltberühmt. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Die Kunstsammlungen Chemnitz zeigen ab Dienstag die 50 Werke von Georg Baselitz aus dem Bestand des Museums. Zwei davon überlässt der 1938 im sächsischen Deutschbaselitz geborene Maler dem Museum: "Paint Painter" und "Bandit", zwei Remixe früherer Gemälde.

Eine der Arbeiten, die neu nach Chemnitz gekommen sind, ist "Bandit" (Remix) aus dem Jahr 2007 Bildrechte: Foto: Jochen Littkemann © Georg Baselitz 2018 Baselitz, der gerade seinen 80. Geburtstag feierte, will mit dem Geschenk an die Kunstsammlungen auch seine Verbundenheit zu dem Haus ausdrücken, vor allem aber die Arbeit von Generaldirektorin Ingrid Mössinger würdigen. Sie habe in den vergangenen zwei Jahrzenten herausragende Arbeit geleistet, sagte er. "Die aktivste Person an einem ostdeutschen Museum war Frau Mössinger. Ich erinnere mich, dass ich hier eine Picasso-Ausstellung gesehen habe. Das war so ungewöhnlich, das gehörte eigentlich nach Paris."

Mössinger holte Baselitz nach Chemnitz

Seit 1998 kamen 48 Arbeiten von Georg Baselitz in die Kunstsammlungen Chemnitz. Neben Gemälden, Zeichnungen und Skizzen gehört auch eine Skulptur dazu. Gezeigt werden in der neuen Sonderschau auch 29 Entwürfe für das Bühnenbild zur Oper "Le Grand Macabre" von György Ligeti, die 2013 an der Chemnitzer Oper aufgeführt wurde. Die Zusammenarbeit mit dem Chemnitzer Theater kam damals durch die Vermittlung von Museumschefin Ingrid Mössinger zustande.

Eklat beim Eintrag ins Goldene Buch

Dagmar Ranft-Schinke (r.) forderte eine Entschuldigung Baselitz'. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Die Ehrung von Georg Baselitz mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt fand folgerichtig auch in den Räumen der Kunstsammlungen statt. Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig würdigte in ihrer Laudatio die großzügige Unterstützung der Kunstsammlungen Chemnitz durch den Künstler. Unmittelbar nach der Laudatio auf Georg Baselitz forderte die Chemnitzer Künstlerin Dagmar Ranft-Schinke eine Entschuldigung des Malers. Er hatte Künstler, die die DDR nicht verlassen hatten, 1990 in einem Interview als "Arschlöcher" bezeichnet und erklärt, dass jene Künstler, die malen konnten, in den Westen gegangen seien oder das Land verlassen mussten. Baselitz entschuldigte sich jedoch nicht für seine damalige Äußerung.

Er erwiderte, er habe damit nicht alle Künstler gemeint, sondern lediglich die sogenannten Staatskünstler wie Bernhard Heisig und Wolfgang Mattheuer. Ranft-Schinke bezeichnete seine Reaktion als nicht ausreichend und unbefriedigend. "Er hätte den Mut aufbringen können zu einer kleinen Entschuldigung, so wie ich den Mut hatte, aufzustehen und vorzugehen." Nach diesem verbalen Schlagabtausch folgte wieder alles dem vorgegebenen Protokoll. Georg Baselitz trug sich in das Goldene Buch der Stadt Chemnitz ein.

Georg Baselitz trug sich in das Goldene Buch der Stadt Chemnitz ein. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Quelle: MDR/tfr/jh