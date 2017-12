Es war einmal ein stolzer, rund 20 Meter hoher Ahornbaum mit einem dicken Stamm, der im Sommer Schatten spendete und die Further Straße in Chemnitz zierte. Doch am Mittwoch stürzte der stolze Riese einfach um, ohne Vorwarnung und ohne Sturm. Das Schlimme: Stamm und Krone krachten auf fünf geparkte Autos auf beiden Straßenseiten. Zwei Autos wurden völlig zertrümmert, drei Fahrzeuge schwer beschädigt.



Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Feuerwehr rückte an und zersägte den Baum in "handliche" Stücke. Um die schweren Stammteile von den Autowracks zu heben, musste ein Kran eingesetzt werden. Noch ist völlig unklar, warum der Ahornbaum plötzlich den Halt in der Erde verloren hatte. Die Further Straße war zeitweise voll gesperrt.