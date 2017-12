Was hat die Bergakademie Freiberg mit der Nato zu tun? "Die Nato setzt nicht nur auf Waffen, sondern auch auf Wissenschaft und Forschung", erklärt der Leiter der Professur für Bergbau-Tagebau, Carsten Drebenstedt. "Wir haben uns deshalb bei der Nato um eine Förderung beworben. Es geht um sprengstofflosen Abbau von Rohstoffen in Krisengebieten." So soll verhindert werden, dass große Mengen an Sprengstoff Kriegsgegnern, paramilitärischen Einheiten oder potenziellen Attentätern in die Hände fallen könnten. Dabei wird die Bergakademie mit Universitäten aus der Ukraine und aus Afghanistan zusammenarbeiten. Das Vorhaben wird zugleich von Vertretern der Wirtschaft bzw. der Regierung der jeweiligen Länder unterstützt.

Nato setzt auf Wissenschaft und Forschung

"Wir hoffen, dass wir Anfang 2018 eine Zusage erhalten", sagt Taras Shepel. Der 29-Jährige kommt aus der Ukraine und arbeitet an der Bergakademie. Er hat den Antrag mit dem Titel "Increasing the safety in challenging mining areas in Ukraine and Afghanistan" - also zur "Erhöhung der Sicherheit im Bergbau in der Ukraine und Afghanistan" - mit vorbereitet. Kommt die Zusage über die beantragten 100.000 Euro, soll er das Projekt leiten. Die Ukraine verfügt gerade an der Grenze zu Russland über große Vorhaben an Kohle und Eisenerz. Afghanistans Bodenschätze reichen von Kohle und Erdöl über Kupfer und Eisenerze sogar bis hin zu Lithium.

Ich freue mich, dass ich mitarbeiten kann, um Gefahren für die Bevölkerung zu verringern. Für Sprengungen im Bergbau werden Lastwagenladungen an Sprengstoff gebraucht. Diese Transporte könnten durch unsere Arbeit wegfallen. Taras Shepel Doktorand an der Bergakademie Freiberg

Bergakademie hat das Know-how

Die Bergakademie forscht schon länger an der sprengstofflosen Gesteinszerstörung. "Die Methode ist nicht neu und sie ist nicht nur für Krisengebiete wichtig", erklärt Bergbauprofessor Drebenstedt. "Sondern auch in dicht besiedelten Regionen werden Sicherheit und Umweltschutz immer stärker eingefordert." Gebraucht werden neue Technologien, so dass es sich für die Unternehmen rechnet. Dazu gehören zum Beispiel Hochdruck-Wasserstrahlen, Laser oder Mikrowellen. Durch Mikrowellen wird Gestein poröser und die Rohstoffe können gezielter abgebaut werden. Das lohnt sich bei der Verarbeitung. Zugleich fällt weniger Abraum an und es kann länger gearbeitet werden, da Wartezeiten nach dem Sprengen entfallen. Außerdem gibt es weniger Erschütterungen und Staubentwicklungen, die zum Beispiel bei Steinbrüchen das Umland belasten. Warum wird dann nicht öfter sprengstofflos gearbeitet?

Neuer Baggersimulator schafft neue Möglichkeiten

Der neue Baggersimulator zieht beim ersten Lehrgang alle in seinen Bann: Henai Oksmann (rechts) vom finnischen Hersteller des Baggersimulators erklärt Carsten Drebenstedt (2.v.l.) die Funktionen. Mit dabei sind Alexander Shevshenko (2.v.r.) und Taras Shepel (l.) aus der Ukraine. Bildrechte: Bildagentur tede Ein Problem sind Maschinen und Werkzeuge. Deshalb forscht Carsten Drebenstedt mit einer interdisziplinären Nachwuchsforschergruppe "InnoCrush" an einer neuen Generation von Bergbaumaschinen für hochfeste Gesteine wie Granit oder Freiberger Gneis. Dazu nutzen sie unter anderem einen Baggersimulator, der seit Mitte Dezember am TU-Institut für Bergbau und Spezialtiefbau in Freiberg steht. Das in Finnland entwickelte Hightech-Gerät bewegt sich wie einer echter Bagger. Sogar der Fahrersitz ruckelt hin und her. Per Software können damit Maschinen oder Komponenten wie Fahrwerk, Antrieb oder Arbeitswerkzeug entworfen und getestet werden.



Zugleich ist es damit möglich, Daten wie Beanspruchung des Elektromotors und der Werkzeuge oder der Hydraulik, Dieselverbrauch und Maschinenleistung zu analysieren, um die Konstruktion zu verbessern und einen Prototyp zu bauen. Außerdem können Studenten und Wissenschaftler am Simulator den Umgang mit dem schweren Gerät leichter erlernen. Zu den ersten gehört Taras Shepel. Er will gemeinsam mit zwei weiteren ukrainischen Wissenschaftlern sowie Forschern aus Afghanistan den neuen Simulator für das Nato-Projekt nutzen.