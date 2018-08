Die Zukunft der Bergbauerkundung liegt in der Luft. Um aufwendige, teure und umweltbelastende Erkundungsbohrungen zu vermeiden, haben Forscher des Helmholtz-Instituts Freiberg für Ressourcentechnologie (HIF) mit Partnern aus der Industrie neue Methoden der Bergbauerkundung entwickelt.

Richard Gloaguen leitet das Forschungsprojekt "Rohstofferkundung aus der Luft". Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Wie diese aussehen, stellten sie am Freitag auf einem Sportplatz in Geyer der Öffentlichkeit vor. Zwei Komponenten sind dabei wichtig. Zum einen eine Sonde, und zum zweiten ein Hubschrauber, der sie durch die Luft trägt. "Die Sonde tastet in einer Höhe von etwa 30 Metern die Umgebung ab und erhebt Daten", erklärt Jens Kobow von der Jenaer Firma Supracon. Die Thüringer haben die Sonde gebaut und auf den Namen "Jessy Star" getauft. Die wissenschaftlich korrekte Bezeichnung der etwa fünf Meter langen Apparatur lautet: Full Tensor Magnetic Gradiator (FTMG). "Es ist das bislang weltweit einzige System, das aus der Luft die Veränderung des homogenen Erdmagnetfeldes durch magnetische Strahlen bestimmen kann", erklärt Richard Gloaguen vom Helmholtz-Institut. Der Bretone leitet die Abteilung Erkundung und hat mit seinem Wissenschaftlerteam die Region bereits mehrfach untersucht. Nun stellen die Projektpartner ihre Technologie der Öffentlichkeit vor.