Das Bergbaumuseum Oelsnitz zeigt ab sofort eine Sammlung von Grubenlampenmodellen. Alle Exponate sind vom Zwickauer Unternehmen "Friemann & Wolf" bis 1945 hergestellt worden. Der Grubenlampenhersteller mit weiteren Niederlassungen in Deutschland und Europa war bis 1945 Weltmarktführer. Quasi in den meisten Untertagebergwerken der ganzen Welt wurden Grubenlampen von "Friemann & Wolf" benutzt.

Das Museum zeigt die Ausstellung zunächst in einem Provisorium. Sie wird jedoch nach dem Umbau fester Bestandteil der Dauerausstellung werden. Mit Hilfe von Förderern, wie zum Beispiel der Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlereviers und der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, sind die Grubenlampen einem privaten Sammler abgekauft worden. Der Bergbaufreund aus Werdau, der anonym bleiben möchte, hatte 25 Jahre benötigt, um diese Sammlung aufzubauen. Sie umfasst etwa 300 Modelle und damit beinahe lückenlos alle je von Friemann produzierten. Kein Modell ist doppelt in der Sammlung vorhanden. Einige sind so selten, dass es trotz der weltweiten Verbreitung nur noch drei bis vier Stück gibt.

Die neu entwickelten Grubenlampen verbesserten ab 1882 die Sicherheit in den Bergwerken. So hatte die neue Benzinsicherheitslampe einen Sicherheitsverschluss, der sich nur über Tage mit Hilfe eines starken Magneten öffnen ließ. Sie leuchtete viel heller als frühere Öllampen und diente gleichzeitig als Gasanzeiger. An der Flamme konnte der Bergmann ablesen, wie hoch ein eventueller Gasgehalt in der Luft war.