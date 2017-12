Zehntausende Besucher haben am Sonnabend wieder in Annaberg-Buchholz die große Bergparade verfolgt. Traditionell findet der Abschluss der jährlichen sächsischen Bergparaden am vierten Adventssonntag in der Erzgebirgsstadt statt. Da dieser Tag diesmal aber auf den Heiligen Abend fällt, marschierten die Teilnehmer einen Tag früher. Die Annaberger Bergparade führte von der Wolkensteiner Straße über den Markt, die Buchholzer Straße zum Theaterplatz und zurück zur St. Annenkirche.