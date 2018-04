Marienbergs Oberbürgermeister André Heinrich erinnerte an die Stadtgeschichte mit Bergbau, Kriegen, Aufschwung und politischen Verwicklungen. Die Kirche hat ihren Namen übrigens von der heiligen Mutter Maria bekommen, ebenso wie die Stadt. Der Ort, auf den sich Marienberg eigentlich gründete, hieß Sletyn oder Sletten. Keine zwei Jahre nachdem viel Silber im Tal des Schlettenbaches gefunden worden war, wurde die Stadt gegründet. In kurzer Zeit wuchs Marienberg zur achtgrößten Stadt in Sachsen an. Mit zum Wachstum beigetragen hatte auch die Handelsstraße zwischen Leipzig und Prag, die extra über die Silberstadt umgeleitet wurde. Der Aufschwung währte aber nicht lange. Zwei Stadtbrände, die Pest und der Dreißigjährige Krieg rafften die Menschen und den Bergbau im 17. Jahrhundert dahin. Bildrechte: MDR/promovie