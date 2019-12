Am dritten Adventswochenende nähert sich die Bergparadenzeit im Erzgebirge ihrem Höhepunkt. In sechs Städten sind Paraden durch die Innenstädte geplant.

Allein am Sonnabend soll es vier Bergparaden geben. In Zwickau zieht ab 13 Uhr eine Bergparade mit fast 300 Habit- und Uniformträgern durch die weihnachtlich geschmückte Innenstadt. Eine halbe Stunde später wird in Johanngeorgenstadt das Schwibbogenfest mit einem Bergaufzug eröffnet. Zur Bergparade in Seiffen werden am späten Nachmittag mehr als 400 Trachtenträger erwartet. Höhepunkt der Bergparade in Schwarzenberg ist ein traditionelles Bergzeremoniell auf dem Marktplatz.