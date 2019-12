Bergparade im erzgebirgischen Stollberg Bildrechte: IMAGO

Sie zählen zu den beliebtesten Traditionen in der Weihnachtszeit: Die Bergparaden. Am zweiten Adventswochenende kann man im Erzgebirge in vielen Städten Aufzüge von Bergleuten und Musikern im traditionellen Habit erleben.

Bergaufzüge und Bergparaden finden seit dem 17. Jahrhundert zu unterschiedlichen Anlässen statt. Früher zogen die Bergleute zu Ehren von Obrigkeiten auf oder wenn es Anlass zu Protesten gab. Heutzutage sind die Bergparaden beliebtes Spektakel in der Vorweihnachtszeit. Organisiert werden die Paraden vom Sächsischen Landesverband der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine oder einem seiner 63 Mitgliedervereine. Der Verband zählt rund 3.200 Mitglieder.

Bildrechte: MDR/Christian Essler

Lichtelfest in Schneeberg

Bereits seit 1963 findet am zweiten Adventswochenende in Schneeberg das Lichtelfest statt. Das Fest nimmt die Tradition der Bergmannsfamilien auf, in der dunklen Jahreszeit die Fenster zu erleuchten. Dabei wurde für jeden Jungen in der Familie ein geschnitzter Bergmann, der ein Licht trug und für jedes Mädchen ein Lichterengel in das Fenster gestellt.