Böse Überraschung mitten in der Vorbereitung auf die Wintersaison: Im vogtländischen Schöneck ist ein Betonmischfahrzeug auf einen Skihang geraten und auf morastigem Grund umgestürzt.

Der Unfall ereignete sich bereits in der vergangenen Woche. Offenbar hatte sich der Fahrer, der bei dem Missgeschick unverletzt blieb, im Nebel verfahren. Die Dienstleistungs- und Tourismus GmbH in Schöneck wollte sich am Dienstag nicht zum Zwischenfall auf ihrer Skipiste äußern. Ein Mitarbeiter des Geschäftsführers sagte MDR SACHSEN, sein Chef sei nicht im Haus und man habe mit dem Unfall direkt nichts zu tun.