Die Polizei sicherte das Wochenende mit 600 Polizisten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und 90 Bundespolizisten ab. Sie beschrieb den Einsatz am Sonntag als ruhig. Insgesamt wurden drei Strafanzeigen gestellt. Ein 19 Jahre alter Teilnehmer wurde nach dem Zeigen des Hitlergrußes am Versammlungsort von Pro Chemnitz von der Polizei herausgezogen. Gegen ihn wird ein beschleunigtes Verfahren eingeleitet. Zudem ermittelt die Polizei gegen einen 31 Jahre alten und einen 47 Jahren alten Mann. Die beiden sollen sich gegenseitig beleidigt haben. Platzverweise bekamen sieben Menschen, die am Gedenkort für den getöteten Chemnitzer Daniel H. in der Brückenstraße Kerzen aufstellen wollten. Weil der Tatort durch Versammlungen nicht instrumentalisiert werden soll, schritt die Polizei ein.

Sängerin Annett Lousian trat am Sonntag in Chemnitz auf. Bildrechte: MDR/Nora Kilenyi

Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig wertete das Bürgerfest und weitere Veranstaltungen als "die stärkste Antwort" auf die Ereignisse von 2018. Sie sei dankbar dafür, dass so viele Bürger, Gastronomen und Veranstalter die Stadt mit in ihre Hände genommen hätten. Im August 2020 soll wieder ein Bürgerfest unter dem Motto "Herzschlag" in Chemnitz stattfinden, kündigten die Organisatoren am Sonntag an