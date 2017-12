Im Jahr 2017 hat die Wismut GmbH etwa 55 Millionen Euro für die Beseitigung der Folgeschäden aus dem Uranbergbau zu DDR-Zeiten aufgewendet. Die Schwerpunkte der Arbeiten lagen in der Sächsischen Schweiz, Südwestsachsen und dem Erzgebirge.

Schäden in der Nähe des Nationalparks sollen schneller verschwinden

Als eines der Großprojekte gilt seit Jahren die Sanierung des Uranbergwerkes in Königstein. Dort wurde mit Schwefelsäurelaugung Uran aus dem Sandstein gewonnen. Die Nachwehen sind heute noch messbar. Das Grubenabwasser ist weiterhin leicht säurehaltig und löst Uran und Schwermetalle aus dem Gestein. Dieses kontaminierte Wasser darf keinesfalls mit dem Grundwasser in Kontakt kommen oder gar in die Elbe ablaufen. Eine aufwendige Aufbereitung ist nötig. Wismut-Geschäftsführer Stefan Mann schätzt, dass bei konventioneller Filterung erst in etwa 100 Jahren wieder normale pH-Werte des Wassers erreicht werden. Daher wird seit August ein neues, noch geheimes Verfahren getestet, mit dem sich diese Zeitspanne auf ungefähr 20 Jahre verkürzen ließe. "Die Alternative wäre, dass man dort auf ewig das Wasser auspumpen und reinigen müsste." In unmittelbarer Nähe des Nationalparks Sächsische Schweiz sind die Sanierungsarbeiten besonders kompliziert. Bildrechte: MDR/Wismut GmbH

Von der ursprünglichen Bergwerksanlage ist mittlerweile nur noch ein Teil zu sehen. In den vergangenen Jahren wurden schon viele Gebäude zurückgebaut. Allerdings baut die Wismut laut Geschäftsführer Mann erstmals seit vielen Jahren ein neues Objekt. "Wir bauen dort ein neues Funktionsgebäude. Die alten Gebäude werden verschwinden." Die Wismut sei in Kontakt mit der Stadt Königstein, um auf dem Areal zukünftig Gewerbe zu entwickeln.

Von strahlenden Halden zum Kurbad: Schlema

Die Halde 309 in Bad Schlema ist abgedeckt. Bildrechte: MDR/Wismut GmbH Dass sich die langwierige Sanierung lohnt, sieht man am Beispiel Bad Schlema. Aus der Bergbauwüste ist ein Erholungsort geworden. Die Abraumhalden sind renaturiert und fügen sich nun als grüne Hügel in die idyllische Erzgebirgslandschaft ein. "Auf dem ehemals tiefsten Bergwerk der Nordhalbkugel, in Schlema-Alberoda, ist die Haldensanierung auf der Zielgeraden. Die Halde 309 ist abgedeckt. Die allerletzte Halde, die Halde 310, wird im kommenden Jahr fertig." Einzig die Halde 371 zwischen Hartenstein und Bad Schlema wird weiter bewirtschaftet. Dort werden Rückstände aus der Wasserbehandlungsanlage und anderes kontamiertes Material eingelagert. Dazu gehört auch der sogenannte "Crossener Schotter", ein leicht strahlender Abraum, der als Schüttung im Straßenbau verwendet wurde.

Crossen hat ein unschönes Wahrzeichen weniger

Im Zwickauer Raum wurden bis 2016 über ein zwei Kilometer langes geschlossenes Förderband mehr als drei Millionen Kubikmeter radioaktives Material zwischen Crossen und der Absetzanlage Helmsdorf befördert.

Die Reste des Förderbandes bei Crossen. Bildrechte: MDR/Wismut GmbH Sein Abbruch im September 2017 war der Schlusspunkt der Sanierung und ließ ein unschönes Wahrzeichen der Region verschwinden. "Dieses Tranportband hat 20 Jahre gute Dienste geleistet und ist dieses Jahr abgebrochen worden. Zum großen Teil ist die Fläche heute schon eine gesunde Talaue der Zwickauer Mulde geworden."

Altstandorte mit hoher Brisanz

Parallel zur Beseitigung der Spuren aus der jüngsten Geschichte arbeitet die Wismut auch an der Sanierung der Hinterlassenschaften aus den frühen Tagen des Uranbergbaus. Laut dem Projektleiter für Altststandorte Manfred Speer bergen diese eine große Brisanz.

Mitten in einem Wohngebiet in Annaberg-Buchholz tat sich 2014 die Erde auf. In diesem Jahr war die Sanierung des Tagebruchs abgeschlossen. Bildrechte: Wismut GmbH Dies zeigte sich auch 2013 in Annaberg-Buchholz, als sich plötzlich inmitten eines Wohngebietes die Erde auftat und ein riesiges Loch im Boden klaffte. "Der Tagesbruch am Dörfler Weg war eines unserer spektakulärsten Sanierungsobjekte. Nach vier Jahren Bauzeit wurde die Sanierung abgeschlossen. Vier Millionen Euro hat die Maßnahme gekostet. Aber dafür können die Bürger beruhigt in den kommenden Jahrzehnten in ihren Häusern wohnen."

Dazu kommen noch mehrere Schächte mitten im Stadtgebiet von Annaberg-Buchholz, die dringend gesichert werden mussten. "Bei den drei großen Uranus-Schächten, die mitten in der Wohnbebauung liegen, ist die Sanierung abgeschlossen, sodass an der Oberfläche der Urzustand wieder hergestellt wurde. Die ebenfalls in der Stadt liegende Halde "Zeppelin" soll im nächsten Jahr saniert werden.

Wismut-Altstandorte Die Bergbaustandorte der Wismut AG, die ab 1945 erschlossen und bis Ende 1962 stillgelegt wurden, werden als Altstandorte bezeichnet. Sie fallen nicht unter das sogenannte Wismut-Gesetz, das die Sanierungsverpflichtung der Wismut GmbH regelt.

Die trotzdem notwendige Finanzierung zur Sanierung der Altstandorte regelt ein Verwaltungsabkommen zwischen der Bundesrepublik und dem Freistaat Sachsen, das vorerst bis 2022 läuft. 216 Millionen Euro werden in den 20 Jahren Laufzeit dieses Abkommens in die Sanierung der Altstandorte investiert.

Erst ein Drittel ist geschafft

Laut Manfred Speer wurde 2017 ein Betrag von zwölf Millionen Euro für die Sanierung der Altstandorte verbaut. Ein Abschluss aller Arbeiten bis zum vorläufigen Ende des Verwaltungsabkommens in fünf Jahren sei jedoch unmöglich. "Bei den Altstandorten werden wir bis 2022 etwa die Hälfte bearbeitet haben. 1.500 Einzelstandorte sind bekannt, davon sind bis heute gerade 400 bearbeitet." Dazu kämen noch bislang unbekannte Stollen, deren Zustand sich nach mehr als 60 Jahren jederzeit verändern kann.

Eine Fortsetzung der Sanierung in den kommenden Jahrzehnten hängt von einer ausreichenden Finanzierung durch Bund und Land ab. Erste Gespräche dazu sind schon geführt worden.

Quelle: MDR/mv/tfr