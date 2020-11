Auch Senioren- und Pflegeheime lagen innerhalb des Sperrkreises, darunter die "K&S Seniorenresidenz" in der Bruno-Granz-Straße und ein Pflegeheim in der Max-Schäller-Straße. Mit der Evakuierung der Einrichtungen wurde bereits am Donnerstagabend begonnen. Die über 100 Bewohnerinnen und Bewohner wurden zum Teil in einem noch unterbelegten Pflegeheim in Neukirchen und andere Einrichtungen untergebracht. Die im Sperrkreis liegenden Kindereinrichtungen, Schulen, Firmen, Geschäfte und Arztpraxen und Dienstleister blieben am Freitag alle geschlossen.