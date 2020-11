Die Bombe amerikanischer Bauart war am Montag bei Bauarbeiten in der Wilhelm-Firl-Straße entdeckt worden. Die Arbeiten wurden eingestellt und das Gebiet abgesperrt. Unweit der Fundstelle steht ein großer Häuserblock. Die Stadtverwaltung informiert auf ihre Homepage über den Sperrkreis und beanwortet für Betroffene vorab schon wichtige Fragen. So sollen alle Anwohner, bevor die Evakuierung beginnt, "alle Fenster schließen, Licht und elektronische Geräte ausschalten, das Wasser abdrehen und die Wohnungstür zuschließen", heißt es in der Mitteilung.