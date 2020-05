Am Dienstag sind 1.500 Kubikmeter Schadholz mit der Eisenbahn vom Bahnhof Pockau-Lengefeld nach Bayern abtransportiert worden. Der 500 Meter lange Zug fuhr dort zu einem Sägewerk. Für den Transport hatten der Staatsbetrieb Sachsenforst und die DB RegioNetz Erzgebirgsbahn den Verladebahnhof in Pockau-Lengefeld wieder in Betrieb genommen. Die sächsische Umweltstaatssekretärin Gisela Reetz, die bei der Abfahrt des Zuges dabei war, lobte die ökologischen Vorteile des Bahntransports.