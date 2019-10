Nach einem Brand am Dienstag in einer Werkstatt für Volkskunst in Seiffen haben Polizei und Arbeitsschutz-Experten der Landesdirektion Sachsen die Ermittlungen aufgenommen. Das Feuer war laut Polizei an einem Heizofen ausgebrochen. Mitarbeiter hatten noch versucht, das Feuer zu löschen und letztlich die Feuerwehr gerufen.