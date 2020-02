Brand-Erbisdorfs Oberbürgermeister Martin Antonow hat den Opfern der Brandkatastophe am Freitag unbürokratische Hilfe versprochen. Er wolle sich persönlich dafür einsetzen, dass Teile der Spenden nicht vom Amt eingezogen werden. Hintergund ist, dass einige der betroffenen Bewohner Hartz IV beziehen. Auf einem für die Opfer eingerichteten Hilfskonto seien bereits 15.000 Euro an Spenden eingegangen, so Antonow. Das Jobcenter erklärte am Freitag im Gespräch mit MDR SACHSEN, dass die Sorge, den Brandopfern würden die Geldspenden angrechnet, unbegründet sei.