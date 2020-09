Knapp zwei Wochen nach dem Feuer in einem ehemaligen Ferienheim in Olbernhau steht die Brandursache fest. Nach Angaben der Polizei wurde das leerstehende Gebäude von Unbekannten in Brand gesetzt. Polizei und Stadt haben nun im Amtsblatt einen Zeugenaufruf gestartet, um den oder die Täter zu ermitteln. - Das Gebäude war bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Derzeit wird das Grundstück vom Eigentümer abgesperrt.