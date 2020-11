Obwohl die Fußwege eng und stark bevölkert sind und die Schlangen an den Bratwurstständen zum großen Teil keinerlei Abstände bieten, trägt kaum jemand eine Maske auf der Straße. Klebepunkte und Hinweisschilder sucht man an den meisten Buden vergeblich.



Die Geschäfte handhaben die Hygienekonzepte ganz unterschiedlich. So gibt es in manchen Läden Zugangsbeschränkungen, die mittels eines Ampelsystems, Körben für jeden Besucher oder zusätzliches Personal umgesetzt werden.