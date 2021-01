Die wenigen Einheimischen, die sich ohne Skilift auf den Hügel kämpfen, bringen kein Geld in die Kasse. Die vielen aufgelegten Hilfsprogramme könnten die Ausfälle nicht kompensieren, sagt Richter. Die Unternehmensstruktur in Deutschland sei im Gegensatz zu den Hilsprogrammen sehr individuell. "Bei den aktuellen Programmen gibt es massive Unterschiede zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften." Es würden nur Umsätze einzelner Vorjahresmonate anerkannt und nicht der Vorjahresumsatz. "Wir müssen ja das Geld in zwei, drei Monaten verdienen, in denen auch die meisten Kosten anfallen." Wenn die Kosten für das ganze Jahr bei der Berechnung der Hilfe durch zwölf geteilt würden, blieben etwa fünf Prozent des Vorjahresumsatzes als Förderung hängen. "Das würden wir hier an einem Tag verdienen."

Leere Hänge bei bestem Wintersportwetter in Holzhau. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK