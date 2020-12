Auch da sei die Lage für jeden ein bisschen anders. Mit Sorge blicken Schalling und die Männelmacher auf das kommende Jahr. "In diesem Jahr ist bereits Ostern ausgefallen. Der größte Teil der Produktion liegt noch in den Lagern der Händler." Damit würde mit Sicherheit die Nachfrage nach dem Ostersortiment im kommenden Jahr zurückgehen. "Für das Weihnachtssortiment gilt das dann natürlich entsprechend", fasst Schalling zusammen. "Das kann kleine Betriebe schon in Existenznot bringen. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf!"

Schon die Hälfte seiner Kurse sei in diesem Jahr ausgefallen. Und jetzt müsse er auch den kleinen Laden schließen. "Aber ich habe auch viel Zuspruch erlebt. Manche Kunden rufen an und fragen, wie es uns geht. Und andere entschuldigen sich, weil sie nicht kommen können in diesem Jahr und bestellen telefonisch." Wir barmen nicht, aber wie das kommende Jahr wird, wissen wir nicht. Was Stephani aber schon jetzt erahnt, äußert er so: "Wir haben Bedenken, dass das Geschäft nach dem 10. Januar wieder anläuft."