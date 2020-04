Verschiebung Bürgermeisterwahlen Die ursprünglich für den 10. Mai 2020 vorgesehene Bürgermeisterwahl in der Stadt Wolkenstein wurde vom Landratsamt auf Anordnung des Sächsischen Innenministeriums abgesagt und auf den Herbst 2020 verschoben. Als Grund dafür wurden die Corona-Beschränkungen angeführt. Unter diesen Umständen, so heißt es in der Begründung, sei kein Wahlkampf möglich und die Kandidaten könnten sich ihren potenziellen Wählern nicht ausreichend vorstellen. In ganz Sachsen wurden die anstehenden Bürgermeisterwahlen in den Herbst verschoben.