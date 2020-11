Die Seiffener Drechslergenossenschaft Dregeno hat am Sonntag einen virtuell begehbaren erzgebirgischen Weihnachtsmarkt eröffnet. Dabei erhalten Besucher einen Einblick in die Seiffener Werkstätten und können auch online einkaufen.

Das Ganze sehe wie ein wirklicher Weihnachtsmarkt aus, so Frederic Günther, Verbandschef der erzgebirgischen Kunsthandwerker und Spielzeugmacher. "Also da stehen dann Hütten, die dann auch wirklich von den Standbetreibern angemietet werden", sagt er. "Zwar alles virtuell, aber man kann da auch Glühwein kaufen, also bestellen, sage ich mal und natürlich alle Erzeugnisse unserer erzgebirgischen Volkskunst."