Enhanced Forward Presence Die Nato-Initiative Enhanced Forward Presence (eFP) wurde beim Nato-Gipfeltreffen am 8. und 9. Juli 2016 in Warschau beschlossen.



Seit Januar 2017 ist ein multinationaler Gefechtsverband der Nato im Baltikum stationiert, jeweils rund 1.000 Soldaten in Estland, Lettland, Litauen und Polen. Die in Litauen stationierte sogenannte Battlegroup steht unter der Führung Deutschlands.



Die Aktion soll die militärische Stärke des Verteidigungsbündnisses demonstrieren und dient der Abschreckung gegenüber Russland. Der Einsatz soll aber vor allem symbolische Unterstüzung für die östlichen Nato-Mitgliedsstaaten zeigen. Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung