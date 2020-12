Unter der Last der Eiskruste sind am Sonntag einige Bäume eingebrochen.

In den Kammlagen im Osterzgebirge hat sich durch gefrorenen Nebel eine dicke Eisschicht an Bäumen und Sträuchern gebildet. Vor allem die Gemeinden Seiffen und Deutschneudorf sind davon betroffen. Die Feuerwehr Deutschneudorf war am Sonntag bereits mehrmals im Einsatz, um Bäume von Straßen und sogar Häusern zu räumen. Der Wehrleiter der Feuerwehr mahnte dabei Autofahrer und Spaziergänger zur Vorsicht. Wer nicht unbedingt raus müsse, solle lieber zu Hause bleiben.