Die Nacht von Dienstag zu Mittwoch war knackig kalt. In vielen Orten in Sachsen sank das Thermometer unter minus 20 Grad. Am kältesten war es im Marienberg-Kühnhaide, wo der Spitzenwert von minus 25,7 Grad Celsius gemessen wurde, berichtet das MDR-Wetterstudio. Auf dem zweiten Platz liegt Dippoldiswalde mit minus 23,9 Grad, dicht gefolgt von Oderwitz mit minus 23,1 Grad.