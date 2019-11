Der Streit in Olbernhau um den geplanten Umzug eines Kunst-Gewerbeladens in die Saigerhütte ist vom Tisch. Wie Bürgermeister Heinz-Peter Haustein am Freitag MDR SACHSEN mitteilte, hat die Firma Saico am späten Abend ihre Pläne zurückgezogen. Das Vorhaben des Unternehmens hatte laut Haustein auch für politischen Druck gesorgt, weil in dem Laden neben erzgebirgischer Holzkunst auch ähnliche Waren aus China verkauft werden sollten.