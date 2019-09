Die Planung für Konsolen und Podeste – das größte ist 17 Meter lang – entsteht im Erzgebirge nach Entwürfen der Museumsgestalter am PC. Danach werden sie in den Werkstätten je nach Anforderung aus Metall, Glas, Stein, Keramik oder Holz gefertigt. Produziert wird in modernisierten Werkhallen des ehemaligen DDR-Kühlschrankbauers DKK Scharfenstein. Erst nach einem Probeaufbau gehen die Ausstellungsmöbel auf die Reise und werden vor Ort installiert.

In der Forscherfabrik Schorndorf in Baden-Württemberg entstanden interaktive Stationen zum Mitmachen für Kinder. Bildrechte: Seiwo

Das "Tellurium" im Aufbau für die Europäische Südsternwarte ESO Bildrechte: Seiwo, Jan Wabst

Neben dem Humboldt-Forum arbeitet Seiwo-Technik derzeit u.a. einen Großauftrag für das Deutsche Museum in München ab. Das Haus wird seit 2015 zum Teil umgestaltet und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Dies geschieht in zwei Abschnitten, so dass das Museum offen bleibt.



2021 sind voraussichtlich erste neue Ausstellungen zu sehen. 2025, zum 100. Geburtstag des Gebäudes, soll alles fertig sein. Aus dem Erzgebirge kommt neben Vitrinen und vielen anderen Präsentationsmöbeln ein sogenannter geschwungener "Tornado", in dem die Entwicklung der Luft- und Raumfahrt dargestellt werden soll.