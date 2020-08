Das frühere Ferienheim stand vollständig in Flammen.

Das frühere Ferienheim stand vollständig in Flammen.

Das frühere Ferienheim stand vollständig in Flammen. Bildrechte: Robert Butter

In einem ehemaligen Ferienheim in Olbernhau ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN sagte, handelt es sich um einen leerstehenden Gebäudekomplex im Ortsteil Schönfeld. Die Feuerwehr war die ganze Nacht im Einsatz. Dabei war die Anfahrt für die umliegenden Feuerwehren nicht einfach, da sich das Heim mitten im Wald befindet.