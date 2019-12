Beamte der Bundespolizei haben bei einer Fahrzeugkontrolle in Reitzenhain knapp 500 Feuerwerkskörper beschlagnahmt. Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz teilte mit, die Hälfte davon sei in Deutschland nicht zugelassen. Da die Explosivmasse bei mehr als fünf Kilogramm lag, musste der sogenannte Entschärferdienst der Bundespolizei angefordert werden und die Feuerwerkskörper abholen.



Die drei Autoinsassen müssen sich nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten. Ferner können sie für die fachgerechte Entsorgung zur Kasse gebeten werden. Reitzenhain liegt unmittelbar an der Grenze zur Tschechischen Republik. Die Feuerwerkskörper wurden nach Angbane der Bundespolizei illegal aus dem Nachbarland eingeführt.