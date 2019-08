Bildrechte: IMAGO

Am Wochenende feiern gleich zwei Freiwillige Feuerwehren im Erzgebirge 150-jähriges Bestehen. Sowohl in Frohnau als auch in Olbernhau gibt es am ganzen Wochenende Festveranstaltungen mit vielen verschiedenen Aktionen.

Olbernhau

In Olbernhau wird ganze vier Tage gefeiert. Am Donnerstag, dem direkten Geburtstag, gab es bereits eine Veranstaltung für geladene Gäste. Am Freitag gibt es dann für alle ein Open Air mit Djs, mit dabei auch AirDice und die DJane Acina, die bereits auf bekannten Festivals auflegten. Am Sonnabend können die Besucher dann alles rund ums Ehrenamt erfahren. Neben der Feuerwehr sind auch das Technische Hilfswerk und der Rettungsdienst dabei.

"Wir erwarten am Freitag 500 bis 1.000 Menschen", sagt Max Steudel, Kamerad der Feuerwehr in Olbernhau und Veranstalter des Festes. "Und auch am Sonnabend wollen wir natürlich gern die 1.000 knacken." Das Fest bedeute viel für die Kameraden und alle freuen sich riesig über das 150-jährige Bestehen. Im Gegensatz zu vieln anderen, plagen die Ortsfeuerwehr in Olbernhau keine Nachwuchssorgen. Mit 24 Kindern und Jugendlichen habe man hier verhältnismäßig viele, die sich bei der Feuerwehr engagieren.

Frohnau

Die Freiwillige Feuerwehr in Frohnau startet am Freitag mit einem Diskoabend in das Festwochenende. Auf dem Festgelände am Frohnauer Hammer stellt sich am Samstag unter anderem die Jugendfeuerwehr vor. Auch eine Bastelstraße und eine Hüpfburg wird es für die Kleinsten geben. Am Sonntag gibt es dann neben dem Frühschoppen auch eine Schauvorführung der Stadtfeuerwehr Annaberg-Buchholz.

"Und wir feiern nicht nur, wir wollen auch etwas für den guten Zweck tun", sagt Ortswehrleiter Peter Müller. "Das machen wir mit einer Typisierungsaktion gemeinsam mit der VKS und wollen dort die Möglichkeit geben, krebskranken Kindern zu helfen."

Anders als in Olbernhau würde sich die Freiwillige Feuerwehr in Frohnau über Nachwuchs freuen. "Ob das nun im Jugendfeuerwehrbereich ist oder auch im aktiven Dienst, Nachwuchs wird immer gesucht", so Müller.

