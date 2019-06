Neue Katzendreckstudie bringt keine Klarheit

Die rund 50 Bürger, die am Montag in Seiffen den Ausführungen der Wissenschaftler lauschen, schwanken zwischen Fassungslosigkeit und Wut. "Wir hatten uns eigentlich von der Odcom-Studie ein bisschen mehr erhofft und erwartet, dass die Verursacher deutlich benannt werden können", fasst Hartmut Tanneberger von der Bürgerinitiative "Für Saubere Luft im Erzgebirge" den Abend zusammen. Er ist enttäuscht. Und wie ihm geht es vielen im Saal. Ein Bürger verlässt aus Empörung sogar vorzeitig die Veranstaltung.

Die Studie "Odcom - Objektivierung der Geruchsbeschwerden im Erzgebirgskreis und Bezirk Usti" hat über drei Jahre hinweg unter Führung der TU Dresden Untersuchungen in der Region durchgeführt. Was bei der Studie herausgefunden wurde, beschreibt der Leiter Joachim Fauler so: "Wir wissen, dass die Bevölkerung unter einer Geruchsbelastung leidet und wir wissen auch, dass es Luftschadstoffe gibt, die dieses Leiden zum Teil erklären können."