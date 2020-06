Am Amtsgericht in Marienberg läuft derzeit ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften. Am Vormittag war dort gegen 11 Uhr ein Brief mit einer unbekannten Substanz eingegangen. Ein 61 Jahre alter Mitarbeiter des Amtsgerichts kam mit der Substanz in Kontakt und wurde zur medizinischen Versorgung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.