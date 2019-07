Die Hundstage zeigen, was in ihnen steckt. Am Donnerstag müssen die Sachsen wieder schwitzen. Auch in der Nacht waren die Temperaturen vor allem in den Städten beinahe tropisch. Erfrischung gab es allerdings im Erzgebirge: Im Hochtal von Kühnhaide wurde nach Angaben des MDR-Wetterstudios am Morgen ein Tiefstwert von knapp sieben Grad Celsius gemessen. Am Mittag wurde auch dort die 30-Grad-Marke geknackt.



Wärmster Ort war gegen 14 Uhr Zwickau mit 35,4 Grad Celsius, dicht gefolgt von Torgau. Die MDR-Wetterexperten rechnen damit, dass das Quecksilber bis 18 Uhr sachsenweit noch klettern wird.