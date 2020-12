Das neue Imagevideo "1.000 Lichter" über die Weihnachtstraditionen im Erzgebirge kommt gut an. Seit der Veröffentlichung vor einer Woche wurde es auf der Internetplattform Youtube bereits mehr als 100.000 Mal angeschaut. In dem sechsminütigen Video wird beispielsweise erklärt, was es mit dem Schwibbogen auf sich hat.