Am frühen Freitagmorgen ist die traditionelle Christmette der Bergleute in der Sankt Salvatorkirche in Jöhstadt im Erzgebirge begangen worden. Die örtliche Bergbrüderschaft hat dafür Pfarrer Martin Seltmann abgeholt und nach alter Tradition unter offenem Geleucht zur Kirche geleitet.