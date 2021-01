Der erzgebirgische Ort Kühnhaide hat in der Nacht zu Montag mit minus 23,9 Grad Celsius den ersten Kälterekord des Jahres 2021 aufgestellt. Während in weiten Teilen Sachsens die Nachttemperaturen nur im einstelligen Minusbereich lagen, hat Kühnhaide seinem Namen als "sächsisches Sibirien" auch im neuen Jahr wieder alle Ehre gemacht. Allerdings ist dabei noch eine Menge Luft nach unten. Im Januar 2016 wurde in Kühnhaide eine Tiefsttemperatur von minus 29 Grad gemessen. Ob dieser Rekord in nächster Zeit wackelt, lässt sich beim MDR Wetter verfolgen.