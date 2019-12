Traditionell am Ersten Advent wurde im erzgebirgischen Voigtsdorf das kommende Winterwetter vorausgesagt. Dazu wurde eine Katze gewogen. Genau gesagt handelt es sich seit den vergangenen sechs Jahren um den Kater Nero. "Weil er so schön auf der Waage sitzen bleibt", erklärt Zeremonienmeister Jens Lommatzsch.

Anhand des Katergewichtes soll man einschätzen können, wie sich das Wetter in den nächsten Monaten gestalten könnte. Denn je mehr mehr Speck sich der Vierbeiner im Vergleich zum Sommer angefressen hat, desto härter werde der Winter, so die Theorie.

In diesem Jahr ermittelten die Voigtsdorfer bei Nero eine Zunahme von 1,2 Kilogramm. Das sei normal für eine Katze und somit sei kein extremer und auch kein besonders langer Winter zu erwarten. Der Brauch zur Wettervoraussage per Katzengewicht wurde in Voigtsdorf nach alten Erzgebirgschroniken nach der Wende wiederbelebt.