Huskycup Seit 2004 wird in Blockhausen zum Pfingstfest der Huskycup ausgetragen. Bei dem Wettbewerb treten Kettensägenkünstler an und schnitzen nach einer Themenvorgabe Kunstwerke aus Holz. Alle geschnitzten Figuren der Wettbewerbe sind in und um Blockhausen aufgestellt. Für die Zuschauer findet dabei auch ein tägliches Schnellschnitzen mit anschließender Versteigerung statt. 2020 musste die Veranstaltung wegen der Coronakrise auf Oktober verschoben werden. Auch zahlreiche internationale Künstler konnten nicht anreisen.

Gastgeber Andreas Martin hat trotz aller Einschränkungen ein volles Programm vorbereitet. "Wir haben wie in jedem Jahr ein Schnellschnitzen. Die Figuren vom so genannten Speed Carving werden auch gleich versteigert, so dass also auch Figuren mit nach Hause genommen werden können." Die Versteigerung der Figuren werde es wie immer am Sonnabend und Sonntag geben.