Ein Rentner soll in einem Freizeitbad in Marienberg im Erzgebirgskreis zwei Mädchen unsittlich berührt haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll der 75-Jährige am Sonnabend die elf und zwölf Jahre alten Kinder im Wasser gestreichelt haben. Die von einem Mitarbeiter des Bades alarmierten Polizisten stellten den Tatverdächtigen in der Einrichtung. Der Mann sei nach ersten polizeilichen Maßnahmen entlassen worden. Die Ermittlungen gegen ihn dauerten an.