Der Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller hat einen neuen Geschäftsführer. Am Mittwoch wird Frederic Günther den Mitgliedern offiziell vorgestellt. Der 33-Jährige stammt aus einem traditionsreichen Seiffener Handwerksbetrieb und hat Tourismuswirtschaft in Breitenbrunn studiert. Nach dem Studium war der Diplom-Betriebswirt zwei Jahre lang als Einkäufer in München tätig. Seit 2012 ist der gebürtige Seiffener wieder im elterlichen Unternehmen bei Spielwarenmacher Günther aktiv. "Als waschechter Erzgebirger mit Auswärtserfahrung möchte ich meine umfassende Branchenkenntnis in meine Tätigkeit als Verbandsgeschäftsführer einbringen, um die Werte des Erzgebirges zukunftsorientiert weiterzuführen und auszubauen", kündigte er an. Günther kennt auch den Verkauf der Holzkunst aus eigener Erfahrung, stand bis voriges Jahr noch selbst in Verkaufsständen auf Weihnachtsmärkten in Dresden oder Zürich.