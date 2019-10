Sie stehen fast wie früher zu DDR-Zeiten zur Militär-Parade zum Republikgeburtstag in Reih und Glied bereit: Die riesigen Lkw der Marken Kraz, Ural oder Zil sind neben Russen-Panzern die Stars des diesjährigen "Ostblocktreffens", das am Vortag des früheren DDR-Feiertags zahlreiche Privat- und Nutzfahrzeuge aus den ehemaligen sozialistischen Ländern auf das Gelände am Sporthotel "Mönchenfrei" nach Brand-Erbisdorf ins Erzgebirge lockt.