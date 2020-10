Die ersten Oldies sind bereits auf das Gelände neben dem Sporthotel "Mönchenfrei" in Brand-Erbisdorf an der Bundesstraße B101 gerollt. Zu den Hinguckern gehören neben Russen-Panzern die riesigen Lkw der Marken "Kraz", "Ural" oder "Zil", die zu DDR-Zeiten in den Armeen des ehemaligen Warschauer Pakts im Einsatz waren. Insgesamt werden um die 500 Privat- und Nutzfahrzeuge aus den früheren sozialistischen Ländern vom Klappfahrrad und -Moped über Trabi, Wartburg, Barkas, Lada, Moskwitsch, Wolga und Škoda bis hin zu Bussen, Traktoren und anderen Landmaschinen erwartet. Hinzu kommen noch Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr sowie den Krankentransport.